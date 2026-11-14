Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Với quy mô lớn, quy tụ hàng nghìn VĐV, HLV, trọng tài và đại biểu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đặt ra yêu cầu cao về công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông và y tế. TP.HCM - địa phương đăng cai chính đang chủ động triển khai đồng bộ các phương án, tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.