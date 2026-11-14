Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, chiều 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia từ ngày 14 - 16/11.
Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-post675699.antd