Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)