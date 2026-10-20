Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X duyệt Đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, chuyến thăm diễn ra từ ngày 19 - 21/10/2026, theo lời mời của Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu, đúng dịp Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026).

Tại sân bay quốc tế Copenhagen, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại chân cầu thang máy bay.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức Hoàng gia Đan Mạch, với nghi thức chào cờ, cử hành khúc Danh dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X cùng duyệt đội danh dự và giới thiệu quan chức hai bên.

*Sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng nằm trong khuôn viên pháo đài Kastellet, thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Công trình Đài tưởng niệm Anh hùng thể hiện sự tri ân của nhà nước và nhân dân Đan Mạch đối với những người đã tham gia, cống hiến và hy sinh trong các nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã duyệt đội danh dự, đặt vòng hoa và cùng Phu nhân, Hoàng hậu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh khi thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của Đan Mạch.

Đài tưởng niệm Anh hùng được khánh thành năm 2011, nhằm ghi nhận những đóng góp, hy sinh của quân nhân, cảnh sát và nhân viên các cơ quan nhà nước Đan Mạch tham gia các nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi, huân chương cao quý nhất của Đan Mạch, dành tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bày tỏ xúc động khi được nhận phần thưởng cao quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn dành vinh dự này cho nhân dân Việt Nam, các thế hệ người Việt Nam và Đan Mạch đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị trong suốt 55 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Huân chương là biểu tượng của tình cảm quý báu, tình hữu nghị mà Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm kế thừa, phát huy những thành quả mà nhiều thế hệ hai nước đã cùng xây dựng.

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việc trao tặng Huân chương Voi đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của Hoàng gia Đan Mạch đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quan hệ Việt Nam - Đan Mạch.

Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971. Quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng, nâng cấp lên Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này góp phần củng cố tin cậy chính trị, xác định các phương hướng hợp tác lâu dài, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.