Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier có Bộ trưởng Chính phủ Canada, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Việt Nam và Canada đã có hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện. Qua thời gian, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố trên nhiều lĩnh vực, trong đó tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất.

Quan chức Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bối cảnh mới, hai nước đang thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam và Canada có nhiều thế mạnh có tính bổ trợ. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Trong khi đó, Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đồng thời tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp và những kết quả hợp tác đã đạt được, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai bên.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm cũng góp phần mở ra những cơ hội mới để Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hướng tới giai đoạn phát triển quan hệ chiến lược và toàn diện hơn, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.