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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tối 23/9/2026, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Quan chức Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Quan chức Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-20260924071837325.htm