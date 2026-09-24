Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada
Tối 23/9/2026, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Ảnh: Thống Nhất
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Báo: Thể thao và Văn hóa
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-20260924071837325.htm