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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tối 23/9, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Báo VietnamPlus
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Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan chức Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan chức Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-post1138071.vnp