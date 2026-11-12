Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Trong Tháng cao điểm “ Vì người nghèo” số tiền mà người dân và hệ thống chính trị phường Hoàng Mai đã huy động là 550 triệu đồng, các doanh nghiệp trên địa bàn phường Hoàng Mai ủng hộ trực tiếp 625 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội của phường, tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động vì người nghèo năm 2026 trên địa bàn phường Hoàng Mai đã lên tới gần 1,2 tỷ đồng.