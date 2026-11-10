Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam
Trong chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam cùng các Thống đốc Tokyo, Yamanashi, Niigata, Mie, Wakayama.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-nguyen-chu-tich-lien-minh-nghi-sy-huu-nghi-nhat-ban-viet-nam-post1147333.vnp