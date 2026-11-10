Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam
Trong chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cùng các Thống đốc Tokyo, Yamanashi, Niigata, Mie, Wakayama.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-nguyen-chu-tich-lien-minh-nghi-si-huu-nghi-nhat-ban-viet-nam-post1401430.html