Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Trưa 10/11, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, hiện lũ trên các sông đang xuống chậm. Lũ hạ lưu sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đang lên ở mức báo động II. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ thượng lưu trên các sông tiếp tục xuống; lũ hạ lưu sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn tiếp tục lên và đạt đỉnh trên mức báo động II. Do mưa lớn, mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông tại các ngầm tràn ở khu vực miền núi; ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị…