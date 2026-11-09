Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo tập đoàn lớn của Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, sáng 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đại biểu phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Kỷ niệm 10 năm ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines và chứng kiến trao thỏa thuận khung về hợp tác kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cũng trong sáng 9/11, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Nhật Bản, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.