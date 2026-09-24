Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)