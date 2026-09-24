Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ

Trong bối cảnh doanh nghiệp (DN) ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, việc xây dựng tổ chức Đảng (TCĐ), các tổ chức chính trị - xã hội trong DN không chỉ góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa người lao động và DN để DN ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.