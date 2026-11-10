Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản
Ngày 9/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản, trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, tài chính...
Các tập đoàn Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp hai nước phát huy thế mạnh, chuyển các cam kết thành những dự án cụ thể, có chiều sâu và tầm nhìn dài hạn./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-lanh-dao-cac-tap-doan-doanh-nghiep-nhat-ban-post1147275.vnp