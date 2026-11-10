Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản

Mưa lớn từ ngày 9/11 đến sáng 10/11, đã khiến nhiều tuyến đường miền núi tại các xã A Lưới 2 và A Lưới 5, thành phố Huế xảy ra sạt lở đất đá, cây xanh ngã đổ, gây ách tắc và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.