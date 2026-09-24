Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.
Nguồn: TTXVN
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-dai-dien-mot-so-tap-doan-kinh-te-tai-hoa-ky-474318.media