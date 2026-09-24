Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.

Tiếp ông Troy Rohrbaugh, đồng Chủ tịch Ngân hàng JPMorgan Chase - một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ngân hàng JPMorgan Chase trong việc tăng cường kết nối với cộng đồng tài chính và đầu tư quốc tế, qua đó góp phần thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam; đề nghị Ngân hàng JPMorgan Chase hỗ trợ Chính phủ, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn quốc tế, bao gồm phát hành trái phiếu quốc tế, tín dụng xuất khẩu và các kênh huy động vốn quốc tế khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, góp phần hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư trong thời gian tới.

Ông Troy Rohrbaugh khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường trao đổi thông tin; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu rộng của hệ thống tài chính trong nước với hệ thống tài chính toàn cầu.

Tiếp ông Robert Thomson, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa - một trong những doanh nghiệp công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Visa cùng đồng hành với Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu này; đề nghị Tập đoàn Visa tập trung ưu tiên hỗ trợ Việt Nam mở rộng thanh toán số trong khu vực công và dịch vụ công; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển giao thông công cộng số thuận tiện và liên thông; xây dựng hệ sinh thái du lịch số và nâng cao trải nghiệm du khách, nghiên cứu cùng các đối tác Việt Nam xây dựng một hành trình du lịch số liền mạch; đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa vào sâu hơn trong nền kinh tế số; chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và các mô hình cảnh báo sớm về gian lận, phối hợp đào tạo nhân lực và hỗ trợ nâng cao năng lực của ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Robert Thomson mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số; triển khai những ưu tiên của Việt Nam trong thanh toán số. Visa mong muốn tiếp tục tham gia sâu hơn vào bức tranh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam./.