Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Wallonie của Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont.

Tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Wallonie của Bỉ Adrien Dolimont, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế của Wallonie - một trong những trung tâm công nghiệp lâu đời, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ.

Đề nghị chính quyền vùng Wallonie ủng hộ việc sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bỉ lên Đối tác Chiến lược, chú trọng đưa khoa học, công nghệ, y tế và khoa học sự sống trở thành trọng tâm hợp tác mới, đồng thời mở rộng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và trao đổi sinh viên, cũng như Vùng chuyển giao công nghệ chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Wallonie khẳng định mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế hợp tác hiện có và sẵn sàng mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao phù hợp các ưu tiên phát triển của Việt Nam và hướng tới hợp tác dài hạn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chính quyền vùng Wallonie./.