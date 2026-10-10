Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thủ đô xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Ôn lại truyền thống, Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, ngày 19/10/1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI. Đây là tổ chức hành chính quân sự thống nhất để chỉ huy các lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, diễn tập, mua sắm trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng…

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch

Theo TTXVN, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã gắn bó máu thịt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, bền gan, vững chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa tích cực huấn luyện, xây dựng lực lượng lớn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND TP những chủ trương, giải pháp lớn về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang Thủ đô tập trung đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến việc tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

TP cần xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở cần có giải pháp đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Lực lượng vũ trang Thủ đô đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân đội và Công an trên địa bàn nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng bộ quân sự cần vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ, với những chính sách mang tính đột phá cần sự đồng thuận của nhân dân, vì vậy, mỗi chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để vận động nhân dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để tạo thành điểm nóng.