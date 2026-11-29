Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1 đang được thi công theo đúng tiến độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, phục vụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và đối ngoại trong khuôn khổ APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà biểu diễn đa năng APEC là công trình trọng điểm thuộc tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành hơn 98% kết cấu bê tông cốt thép. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình trọng điểm thuộc tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027, đang được thi công theo đúng tiến độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình trọng điểm thuộc tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027, đang được thi công theo đúng tiến độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình trọng điểm thuộc tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)