Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: Thành Long)

Hội nghị có sự tham dự: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Văn An, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; …

Hội nghị kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề: “Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới”; “Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”; “Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”; “Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027”.

Điểm cầu Bộ Ngoại giao tham dự dưới hình thức trực tuyến. (Ảnh: Quang Hòa)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Hội nghị Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các quyết sách đòi hỏi đổi mới tư duy, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ, bảo đảm chủ trương đúng trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng bằng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, là Đảng cầm quyền, Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết sách và kết quả lãnh đạo. Mỗi cấp ủy, đảng viên cần nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân khiến chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, nguồn lực chưa phát huy hiệu quả, trách nhiệm chưa thực hiện đầy đủ; từ đó khắc phục hạn chế trong lãnh đạo, tham mưu, bố trí cán bộ và tổ chức thực hiện. Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm qua nhiệm vụ phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đánh giá tổ chức đảng phải căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm đối với những yếu kém chưa được khắc phục. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cần củng cố sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh, ý thức phục vụ nhân dân.

Công tác đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với xây dựng môi trường liêm chính, khuyến khích cống hiến. Việc kiểm điểm cần chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục; người đứng đầu phải chủ động nhận trách nhiệm, tiếp thu góp ý, không để những yếu kém lặp lại qua các năm. Đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn việc phát huy trí tuệ tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân, đưa những vấn đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ và đời sống nhân dân vào sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy tại Trung Quốc tham dự Hội nghị. (Nguồn: BNG)

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng nhiệm vụ phát triển đất nước. Các cấp ủy cần rà soát đội ngũ, gắn tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Việc đánh giá phải thường xuyên, thực chất, dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và đóng góp, đồng thời tính đến điều kiện, mức độ khó khăn của nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá cần được sử dụng kịp thời trong giao việc, bồi dưỡng hoặc bố trí lại cán bộ. Cần xem xét thay thế người không đáp ứng yêu cầu, không chờ đến khi có vi phạm phải xử lý kỷ luật; việc bố trí lại phải đúng quy định, có căn cứ, không tùy tiện và không thay thế cho xử lý vi phạm. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình; kiên quyết ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và can thiệp trái quy định.

Đối với cán bộ cấp chiến lược, cần đánh giá năng lực giải quyết những vấn đề lớn trong tổng thể phát triển đất nước; gắn chuẩn bị đội ngũ kế cận với giao nhiệm vụ khó để rèn luyện, kiểm nghiệm năng lực, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học, kỹ thuật. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng cán bộ cấp xã có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả thực hiện nghị quyết và niềm tin của nhân dân.

Về Chiến lược nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xuất phát từ nhiệm vụ phát triển của từng ngành, lĩnh vực mũi nhọn; lấy phát triển nhân tài trong nước làm nền tảng, đồng thời mở rộng hợp tác với trí thức Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm bố trí, giao việc phù hợp, tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực, sáng tạo; thực hiện đánh giá và chính sách đãi ngộ dựa trên đóng góp thực chất.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: Thành Long)

Quyết liệt đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Các cấp ủy cần rà soát các nghị quyết trong tổng thể chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xử lý chồng chéo, thiếu thống nhất, tránh bỏ sót nhiệm vụ. Chương trình hành động phải tập trung vào những nhiệm vụ có tác động lớn, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, thời hạn, nguồn lực và kết quả cần đạt; tránh giao lại nhiệm vụ hoặc ban hành kế hoạch trùng lặp.

Cùng với đó, cần chủ động nhận diện những điểm nghẽn mới trong quá trình phát triển. Khi vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ nhưng công việc vẫn chậm, phải xem xét năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ cần lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa chủ trương của Đảng đúng thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy sức sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Việc thực hiện quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh phải khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho xã hội, đồng thời giữ gìn tư cách đảng viên, gương mẫu tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Phân cấp, phân quyền phải gắn quyền quyết định với năng lực và trách nhiệm giải trình, phát huy tính chủ động của địa phương, bảo đảm mục tiêu chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát từng mục tiêu, xác định nhiệm vụ chậm tiến độ và nguyên nhân để kịp thời khắc phục; đưa nguồn lực đã huy động vào sử dụng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng, hiệu quả công trình; xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài gây lãng phí. Các địa phương tăng cường phối hợp giải quyết những vấn đề liên vùng về hạ tầng, thị trường, chuỗi sản xuất; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư, sản xuất, tạo việc làm. Thu hút đầu tư nước ngoài cần gắn với sự tham gia của doanh nghiệp trong nước, tiếp nhận công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Đối với mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, từng ngành, địa phương phải xây dựng phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện, làm rõ động lực tăng trưởng, năng lực sản xuất được bổ sung, những vướng mắc cần tháo gỡ và trách nhiệm của từng cơ quan. Dự toán ngân sách năm 2027 phải gắn với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối lâu dài; bảo đảm phân chia nguồn thu giữa Trung ương và địa phương theo quy định, tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ địa bàn khó khăn, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật tài chính. Mỗi khoản đầu tư cần được tính toán về hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và trách nhiệm quản lý.

Đảng ủy tại Australia tham dự Hội nghị. (Nguồn: BNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, mọi phương án phát triển phải quan tâm đến việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là tại vùng khó khăn. Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước.

Cùng với phát triển kinh tế, cần giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời phát hiện nguy cơ chậm trễ, sai phạm để chấn chỉnh. Người đứng đầu phải trực tiếp nắm tình hình cơ sở, làm rõ nguyên nhân khi kết quả chưa đạt, từ khâu quyết định, bố trí nguồn lực đến trách nhiệm tổ chức thực hiện. Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, khách quan, công bằng; đồng thời bảo vệ người đổi mới vì lợi ích chung theo quy định.

Đảng ủy tại Lào tham dự Hội nghị. (Nguồn: BNG)

Các cấp ủy cần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trên cơ sở đối chiếu báo cáo với phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tiễn cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện; cơ quan chủ trì chính sách chủ động tiếp nhận phản hồi, xử lý bất cập. Báo chí cần phản ánh trung thực kết quả, phát hiện cách làm tốt, kiến nghị tháo gỡ khó khăn và đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc.

Sau Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục học tập, quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động. Mỗi Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay. Các cấp, ngành chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền; các cơ quan Trung ương nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả.