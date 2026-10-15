Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đan Mạch, Liên Minh Châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 19-24/10 tới.

Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ hết sức tốt đẹp. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ: Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (tháng 11/2011), Đối tác toàn diện (tháng 9/2013) và Đối tác chiến lược xanh (tháng 11/2023). Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao. Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh; còn Việt Nam là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Về quan hệ giữa Việt Nam đối với Liên minh Châu Âu (EU): Hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa vào tháng 1/2026. Việt Nam là đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á mà EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và là nước ASEAN duy nhất có đầy đủ các trụ cột hợp tác với EU.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sau 6 năm triển khai đã đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN, còn EU là đối tác thương mại lớn thứ tư và nhà đầu tư lớn thứ sáu tại Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam trong EU, và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Về các hoạt động dự kiến, tại Đan Mạch: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến Nhà vua Đan Mạch, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Tại EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội đàm với Thủ tướng Bỉ, hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Bỉ.