Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững” sẽ được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh trong các ngày 15-16/11.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ chủ trì lễ khai mạc chính thức diễn ra ngày 15/11.

Nước chủ nhà Campuchia sẽ thúc đẩy thông qua 3 văn kiện quan trọng, gồm Tuyên bố Phnom Penh nhằm tái khẳng định lập trường của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và vạch ra định hướng phát triển trong thời gian tới; Nghị quyết về tình hình khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình trong Cộng đồng Pháp ngữ; Lời kêu gọi Phnom Penh về bảo vệ di sản văn hóa và thúc đẩy đa dạng văn hóa.

Bên lề hội nghị cấp cao, một loạt hoạt động nhằm tăng cường hợp tác cho các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ cũng sẽ được tổ chức tại Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các trưởng đoàn tham dự khai mạc hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp hồi tháng 10/2024. Ảnh: Minh Nhật

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 48 của Cộng đồng Pháp ngữ sẽ diễn ra ngày 14/11, trong khi sự kiện Làng Pháp ngữ với các gian trưng bày quốc gia tổ chức từ ngày 13-17/11 tại Công viên Wat Botum ở Thủ đô Phnom Penh mang đến cơ hội để tôn vinh sự phong phú và đa dạng văn hóa của Cộng đồng Pháp ngữ.

Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, Cộng đồng Pháp ngữ đã từng bước chuyển mình, trở thành một không gian chính trị - kinh tế - văn hóa đa dạng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.

Hội nghị cấp cao được tổ chức tại Phnom Penh lần này đánh dấu sự trở lại của cuộc họp cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương sau 29 năm, kể từ khi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao tại Hà Nội năm 1997.

Quan hệ giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được cải thiện và phát triển. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ với vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định, những năm qua, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các cương vị quan trọng trong OIF.