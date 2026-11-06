Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ gặp Nhà vua Nhật, phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản và thăm tỉnh Kanagawa.

Định vị, xác lập khuôn khổ hợp tác ở tầm cao mới

Trả lời báo chí Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và định hướng lâu dài trong quan hệ với Nhật Bản. Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là Đối tác Chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu, lâu dài; mong muốn hai nước đồng hành với tư cách những đối tác cùng phát triển, cùng có lợi.

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Nhật Bản. Ảnh: Thu Hằng

Chuyến thăm nhằm củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là tin cậy cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Việc trao đổi trực tiếp giúp hai bên hiểu rõ hơn ưu tiên của nhau, thống nhất định hướng lớn và tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc. Đại sứ cho rằng đây là nền tảng đặc biệt quan trọng cho hợp tác lâu dài.

Chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và tự cường của mỗi nước. Trọng tâm là tăng cường liên kết kinh tế, gắn thương mại và đầu tư với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng và chuyển đổi xanh là những lĩnh vực có nhiều triển vọng.

Mở rộng sự gắn kết giữa người dân và các địa phương cũng là nội dung của chuyến thăm. Hợp tác địa phương, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục và thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản là một cầu nối đặc biệt quan trọng.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, khi người dân hiểu nhau hơn, doanh nghiệp hợp tác hiệu quả hơn và các địa phương tìm được lợi ích chung, quan hệ hai nước sẽ có nền tảng bền vững hơn.

Cầu Nhật Tân - công trình sử dụng vốn ODA của Nhật Bản là một biểu tượng tình hữu nghị giữa hai nước. Ảnh: Nam Khánh

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm là thúc đẩy ngoại giao văn hóa với nhiều hoạt động, đặc biệt là Triển lãm Điêu khắc nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đối thoại” lần đầu tiên được tổ chức.

Hai nước cùng đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Hoàn thiện “bản đồ hợp tác” Việt Nam - Nhật Bản

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm cả hai nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới hai mục tiêu phát triển 100 năm vào năm 2030 và năm 2045. Nhật Bản cũng đang thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, gắn phát triển kinh tế với khoa học - công nghệ, nâng cao sức mạnh quốc gia và khôi phục vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ then chốt.

Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, nền tảng công nghiệp và kinh nghiệm quản trị. Việt Nam có nguồn nhân lực, thị trường năng động và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Đây là thời điểm thuận lợi để hai nước chuyển những thế mạnh bổ trợ thành năng lực cùng phát triển.

Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia triển lãm tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026. Ảnh: ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam

Đại sứ nhận thấy quan hệ hai nước có một nền tảng rất đáng quý: sự tin cậy được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp và tình cảm gần gũi giữa người dân.

Nhật Bản đã đồng hành với Việt Nam trong xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp và đào tạo nhân lực. Ngày nay, những thành quả đó cũng đang đóng góp ngày càng tích cực cho kinh tế, xã hội của cả hai nước. Quan hệ hợp tác vì thế ngày càng mang tính hai chiều, gắn bó hơn về lợi ích và tương lai phát triển.

Trên nền tảng đó, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng thông điệp xuyên suốt của chuyến thăm lần này sẽ là cùng định vị và xác lập khuôn khổ hợp tác ở tầm cao mới, mở ra không gian phát triển trên từng lĩnh vực chiến lược với tầm nhìn dài hạn, cùng tạo ra giá trị để người dân được thụ hưởng những thành quả đó.

Với Đại sứ quán, nhiệm vụ quan trọng là đưa những định hướng cấp cao thành những kết quả thực tế. Ngay sau chuyến thăm, Đại sứ quán sẽ phối hợp xác định nhiệm vụ, đầu mối và tiến độ triển khai các thỏa thuận.

Với lợi thế am hiểu địa bàn và trực tiếp kết nối đối tác, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện “bản đồ hợp tác” Việt Nam - Nhật Bản. Mục tiêu là tìm đúng đối tác, kết nối đúng nhu cầu và thúc đẩy những dự án cụ thể. Điểm mấu chốt là thành công của chuyến thăm cần được thể hiện bằng lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội của Nhật Bản và sự phát triển của Việt Nam. Cộng đồng có thành phần ngày càng đa dạng, từ người lao động, du học sinh đến trí thức, chuyên gia, doanh nhân và các gia đình định cư lâu dài. Đây là nguồn lực quý báu cho quan hệ hai nước.

Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định rõ hơn vai trò của kiều bào là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Với cộng đồng tại Nhật Bản, Đại sứ nhấn mạnh điều cần thiết là tạo điều kiện để bà con vừa hội nhập thành công tại sở tại, vừa tham gia ngày càng sâu vào sự phát triển của quê hương. Sự thành công của bà con cũng góp phần làm nên sức mạnh của đất nước và sự gắn kết giữa hai dân tộc.