Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng họp Diên Hồng ở Nhà Quốc hội, kết nối liên thông đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị.

Hội nghị tập trung tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương Đảng. Qua đó, cán bộ và đảng viên, đặc biệt là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, nắm vững các nội dung cốt lõi, điểm mới cùng những định hướng trọng tâm của nghị quyết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Việc nắm bắt sâu sắc các nội dung này giúp nâng cao trách nhiệm trong khâu tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi và hiệu quả.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo đồng thuận trong xã hội và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, học tập và quán triệt 6 chuyên đề mang tính chiến lược: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua các nghị quyết, quy định, đề án, những nội dung thuộc thẩm quyền và nghị quyết hội nghị.

Tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, hội nghị lần này đã cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, thực thi, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Giá trị của hội nghị thể hiện qua những vấn đề được giải quyết, chuyển biến trong đời sống nhân dân.

Tại hội nghị này, Trung ương đã thống nhất: Định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả. Quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các quyết sách của Trung ương thành năng lực phát triển thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của bộ máy, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cơ bản thống nhất với các nội dung chuyên đề được trình bày, đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hội nghị Trung ương 4 có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố những điều kiện mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Yêu cầu đặt ra không chỉ là thống nhất nhận thức mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho đất nước.

Đồng chí lưu ý, cần nhìn thẳng vào thực tế có những chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải xác định rõ nguyên nhân, khắc phục từ khâu lãnh đạo, tham mưu, bố trí cán bộ đến tổ chức thực hiện.

Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Việc đánh giá tổ chức đảng phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm lãnh đạo và mức độ khắc phục hạn chế, không dừng ở báo cáo hay kiểm điểm hình thức.

Người đứng đầu phải gương mẫu nhận trách nhiệm, chủ động sửa chữa khuyết điểm; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, xin ý kiến không cần thiết. Đồng thời, phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, bảo đảm quyết định lãnh đạo được theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Thứ hai, xây dựng, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ và trọng dụng nhân tài. Công tác cán bộ phải gắn đánh giá thực chất với đào tạo, sử dụng và sàng lọc; kịp thời bố trí lại hoặc thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng quy định, không chờ đến hết nhiệm kỳ. Cán bộ cấp chiến lược phải thể hiện năng lực giải quyết các vấn đề lớn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cục bộ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cần nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, bảo đảm nhiệm vụ được giao đi đôi với thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Thu hút nhân tài phải gắn với hiệu quả đóng góp, khả năng làm chủ công nghệ và tạo ra giá trị mới.

Thứ ba, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Các cấp ủy cần rà soát tổng thể chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, xử lý chồng chéo, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn, nguồn lực và kết quả cần đạt.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Việc hoàn thiện thể chế phải đi đôi với chuẩn bị điều kiện thi hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không đẩy khó khăn xuống cơ sở. Phân cấp, phân quyền phải gắn với năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình; đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ chậm và nguyên nhân để xử lý kịp thời. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với chất lượng, hiệu quả công trình; các dự án tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí cần được phân loại, xử lý theo thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, từng ngành, địa phương phải xây dựng phương án có căn cứ, xác định rõ động lực tăng trưởng, nguồn lực, điểm nghẽn và trách nhiệm thực hiện. Tăng trưởng cần dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ năm, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm nguy cơ chậm trễ, sai phạm; làm rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Cùng với xử lý nghiêm vi phạm, cần bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp ủy phải đối chiếu báo cáo với thực tế cơ sở và phản ánh của người dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động với nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm rõ ràng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những việc cần làm ngay, những hạn chế cần khắc phục và kết quả cụ thể cần đạt được. Các cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn, phối hợp và giải quyết công việc; các cấp, các ngành chủ động xử lý nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nhấn mạnh thời gian đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển ngày càng cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu, mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, mỗi giải pháp phải hướng tới kết quả, mỗi quyết định phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng