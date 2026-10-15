Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quan hệ Việt-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc

Chiều 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào; coi đây là mối quan hệ có ý nghĩa đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh, chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong

Thường trực Ban Bí thư Lào thông báo về tình hình Lào gần đây, kết quả cuộc hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đang ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, an ninh - quốc phòng, kinh tế, giáo dục - đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên cần tiếp tục tập trung triển khai thật tốt, có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, coi đây là định hướng chính trị cao nhất và là cơ sở để cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới; tiếp tục đưa hợp tác kinh tế thành trụ cột quan trọng hơn của quan hệ hai nước.

Theo đó, hai bên cần tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược, logistics; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, thương mại, kết nối thị trường, qua đó nâng cao tính bổ trợ và gắn kết của hai nền kinh tế; tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và phát triển đất nước, nhất là những vấn đề mới đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam và Lào cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ cấp chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề; phối hợp với Campuchia tổ chức thành công chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia. Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia, báo cáo viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào.

Thường trực Ban Bí thư Lào chia sẻ ban lãnh đạo Lào và cá nhân ông hết sức trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức hiệu quả đó của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong

Các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước.

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục trao đổi, chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ lập pháp và giám sát tối cao; đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đạt hiệu quả cao

Chủ tịch Quốc hội đề nghị duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai Quốc hội cũng như giữa các ủy ban, cơ quan chuyên môn, các đại biểu Quốc hội, nhất là về những vấn đề mới đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; phối hợp chặt chẽ trong việc thể chế hoá, đôn đốc và giám sát thực hiện các thoả thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước...

Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong cho biết, trong hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, hai bên đã có sự thống nhất cao về đánh giá tình hình cũng như những phương hướng, nhiệm vụ lớn trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Hai bên thống nhất không chỉ về chủ trương mà cả những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục đưa các thỏa thuận cấp cao đi vào cuộc sống, đem lại những kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trần Thường