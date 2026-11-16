Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Tiếp tục chương trình Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), sáng 16/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị.
Thực hiện: Thống Nhất/ TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hoá
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phat-bieu-tai-phien-toan-the-ban-tron-ve-chu-de-chinh-cua-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-20261116104638389.htm