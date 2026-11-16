Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của HHội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của HHội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thực hiện: Thống Nhất/ TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá