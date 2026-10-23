Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
558 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thực hiện: Thống Nhất/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phat-bieu-chinh-sach-tai-vien-quan-he-quoc-te-hoang-gia-egmont-20261023220121258.htm