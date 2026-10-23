Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont.
Thực hiện: Thống Nhất/TTXVN
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Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phat-bieu-chinh-sach-tai-vien-quan-he-quoc-te-hoang-gia-egmont-20261023220121258.htm