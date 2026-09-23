Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ) Henry Fernandez vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội.

Bày tỏ ấn tượng về sự năng động của nền kinh tế Việt Nam qua các chuyến thăm, ông Henry Fernandez đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội mà Việt Nam, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Henry Fernandez trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Việt Nam có mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với nhiều nền kinh tế lớn trong đó có Mỹ, cũng sở hữu một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn, mang lại quyền tiếp cận rộng rãi tới các thị trường nước ngoài.

Ông đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những cải cách mạnh mẽ, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ).

Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế.

Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ (FPA) là một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Mỹ. Hơn một thế kỷ qua, FPA đã góp phần đưa chính sách đối ngoại đến gần hơn với công chúng, tạo không gian đối thoại uy tín về những vấn đề lớn của Mỹ và của thế giới.

Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành tặng Huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm.

Đây còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề: Trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới; Điều gì đã đưa Việt Nam và Mỹ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay; Trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Trước thực tế đó, tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Việt Nam mong muốn đối thoại thẳng thắn, chân thành với Mỹ

Với quan hệ Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, càng thấy rõ giá trị của tinh thần trách nhiệm.

Để trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện như ngày nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin.

Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã rất thiện chí và tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần giúp hàng trăm gia đình Mỹ tìm lại người thân.

Về phía Mỹ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller… và nhiều người bạn khác đã đi đầu mở đường cho bình thường hóa quan hệ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc.

Việt Nam mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành với Mỹ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt.

Hai nước cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới. Hai nước bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ; chuyển sự bổ trợ thành cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Mỹ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng; mong muốn hai bên bảo đảm môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo; tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tập trung hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI; kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam - Mỹ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững.

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời mong Mỹ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật; chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm”...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam - Mỹ cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vừa phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.