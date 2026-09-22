Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam, dự APEC

Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, hoan nghênh và ủng hộ sự tham gia, gắn kết của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước. Với nhiều điểm tương đồng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao, hai bên cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cùng nghiên cứu thống nhất Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên Đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường tiếp xúc, trao đổi các đoàn, nhất là cấp cao. Đồng thời, hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như thực phẩm Halal, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với các thành tựu kinh tế và những phương hướng phát triển của Việt Nam.

Tổng thống nhấn mạnh Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong khu vực. Ông đề nghị hai nước cùng tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại khu vực Trung Đông.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc; phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đến thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC năm 2027 với tư cách khách mời. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 31) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ

Ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ và những người bạn Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng Cộng sản Mỹ và bạn bè Mỹ nhân dịp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, ông trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Mỹ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Mỹ đã dành cho Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Mỹ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, sự cải thiện đời sống của người dân và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu khẳng định tình cảm hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đại hội 14 đã đề ra những định hướng và quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam đang tập trung đổi mới mô hình phát triển, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đảng Cộng sản Mỹ và bạn bè Mỹ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, ông trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.