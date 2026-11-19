Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện với Hàn Quốc trên tất cả lĩnh vực.

Ông đánh giá cao vai trò của Hàn Quốc trong APEC và đề nghị Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp. Tổng thống nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc; sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục chung tay vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giao lưu văn hóa, nhân dân; cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được.

Tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển tích cực và có nhiều tiềm năng. Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Singapore, mong muốn cùng Singapore đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Singapore trong APEC và đề nghị Singapore ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027. Ông trân trọng mời Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao việc Singapore duy trì vị trí nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững; tăng cường hợp tác về xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon, cảng biển.

Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực để phát triển các trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam trong vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia và tư vấn xây dựng, quản trị trung tâm tính toán hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Lawrence Wong hài lòng với đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước; đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore.

Singapore hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế - đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số, năng lượng.

Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027, mong muốn phối hợp với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch năm APEC 2027.

Hai bên tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư và thúc đẩy các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh; nghiên cứu hợp tác về hạ tầng, đô thị thông minh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng.

Tiếp bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với IMF; trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ dành cho Việt Nam trong tư vấn chính sách, rà soát kinh tế vĩ mô, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực.

Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực chung củng cố ổn định tài chính - tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bà Kristalina Georgieva đánh giá cao những thành tựu và triển vọng tăng trưởng tích cực của Việt Nam, đặc biệt là khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khi giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố các cân đối lớn.

IMF đã theo dõi sát tình hình và đánh giá Việt Nam là hình mẫu đáng tham khảo trong việc kết hợp thúc đẩy tăng trưởng nhanh với duy trì ổn định và nâng cao sức chống chịu.

Tổng Giám đốc IMF cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp tục phát huy lợi thế về hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; đồng thời cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng suất lao động, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro tài chính, thương mại quốc tế.

IMF sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua tư vấn chính sách, đánh giá kinh tế vĩ mô và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.