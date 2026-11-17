Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 tại Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, ngày 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc./.