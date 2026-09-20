Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường công du Mỹ, Canada

Tham gia đoàn có: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Tham gia đoàn còn có: ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: TTXVN

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ chia sẻ với lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại.

Bên cạnh đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Với Canada, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước.

Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước.