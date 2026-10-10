Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành; dự án đường Vành đai 2,5.

Cùng tham gia đoàn có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tuyến Vành đai 2,5 dài khoảng 19,41km, mặt cắt ngang từ 40-50m. Sau thời gian dài gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đến tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Đến thời điểm này, các đoạn tuyến đã cơ bản hoàn tất thảm nhựa một phần đường, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10 - kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, rộng 50m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Dự án được thông xe kỹ thuật vào ngày 28/8 và thông tuyến vào ngày hôm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: Quang Thái

Ảnh: Quang Thái

Ảnh: Quang Thái

Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (địa bàn phường Ô Chợ Dừa). Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với người dân Thủ đô. Ảnh: Quang Thái