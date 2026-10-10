Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra công trình trọng điểm ở Hà Nội

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Malaysia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí (API) vượt ngưỡng 180 tăng lên, buộc nhiều trường học tại các bang và vùng lãnh thổ liên bang phải đóng cửa.