Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-du-phien-thao-luan-chung-cap-cao-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-khoa-81-post1138068.vnp