Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sau một mùa Hè đặc biệt ít mưa, nước Pháp tiếp tục trải qua những tuần đầu mùa Thu gần như không có mưa, khiến tình trạng khô hạn lên tới mức kỷ lục đối với thời điểm này trong năm. Tại một số khu vực, mức độ khô hạn thậm chí đã vượt mọi mức từng được ghi nhận trong cả năm.