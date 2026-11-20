Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nam nữ thanh niên tỉnh Vân Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nam nữ thanh niên tỉnh Vân Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nam nữ thanh niên tỉnh Vân Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời thành phố Côn Minh về nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)