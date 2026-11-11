Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Nhà vua Nhật Bản

Ngày 11/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

Trong không khí thân tình và thắm tình hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và giao lưu ngày càng sôi động của lãnh đạo và người dân hai nước; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp giữa Hoàng gia Nhật Bản với con người và đất nước Việt Nam qua những chuyến thăm ý nghĩa của các thành viên Hoàng gia Nhật Bản.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Nhà vua Naruhito, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam và quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Nguồn: VTV