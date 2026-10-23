Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Bỉ

Ngày 22-10, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 dẫn đầu đoàn công tác Ban Thư ký và các Tiểu ban Vật chất và Hậu cần, Lễ tân, Tuyên truyền và Văn hóa, An ninh và Y tế thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 khảo sát và làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 tại Quy Nhơn vào tháng 12 tới.