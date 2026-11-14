Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)