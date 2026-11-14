Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ lần thứ 20 từ ngày 14 - 16/11/2026, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.