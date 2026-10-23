Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm EU trên cương vị mới và đánh giá cao vai trò của Hội đồng châu Âu và cá nhân ngài Chủ tịch António Costa trong định hướng các ưu tiên chiến lược của EU, thúc đẩy thống nhất và đồng thuận giữa các nước thành viên, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của khối. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam xác định EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài, mong muốn chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể, các dự án hợp tác thiết thực phục vụ phát triển và nâng cao đời sống người dân hai bên.

Nguồn: VTV