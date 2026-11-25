Sáng 26/11, miền Trung tiếp tục có mưa to, tập trung ở khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm; từ trưa và chiều mưa giảm. Tuy nhiên, từ chiều tối 27/11, khu vực có khả năng cao tiếp tục xuất hiện thêm một đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm mưa ở TP. Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.