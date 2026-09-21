Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9/2026 (theo giờ địa phương), tại TP New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư,Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)