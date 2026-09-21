Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.