Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nước sông Tích tiếp tục dâng cao khiến nhiều đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long qua xã Hữu Bằng, Hà Nội, ngập sâu từ 0,7m đến 1m. Trong điều kiện các phương tiện khó bảo đảm an toàn khi lưu thông, người dân tại khu vực đã tổ chức dịch vụ hỗ trợ kéo xe máy qua đoạn ngập, giúp người đi đường vượt qua khu vực nước sâu.