Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Mở đầu chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao vai trò của tất cả các hội đoàn người Việt tại châu Âu, nhất là Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, thời gian qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, củng cố vị thế của cộng đồng ta tại châu Âu và hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ châu Âu hiện là nơi duy nhất trên thế giới có tổ chức hội đoàn người Việt ở cấp độ khu vực. Điều này vô cùng ý nghĩa, cộng đồng người Việt có cơ sở vững chắc để ngày càng hội nhập và phát triển, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các quốc gia tại châu Âu.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà cho biết châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam. Đây là một trong những cộng đồng người Việt có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước. Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, ngày càng có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; có vai trò, vị thế, tiếng nói ngày càng cao ở các nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng sách Tiếng Việt cho Hội người Việt Nam tại Bỉ.

Thông qua các hoạt động của liên hiệp hội, bà con đã có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; tích cực gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa vẻ đẹp và các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam, thực sự trở thành một cầu nối gắn kết cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ở châu Âu.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại châu Âu nói riêng đều rất gắn bó với các giai đoạn phát triển của đất nước. Bà con đã nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển, hội nhập, đồng thời phát huy bản sắc Việt. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt ngày càng được nâng cao; nhiều bà con đã thành danh, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật...

Các cơ quan đại diện Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, luôn coi trọng và coi công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu, bên cạnh việc làm tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại. Đại sứ quán không chỉ thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các hội đoàn trong triển khai công tác, mà còn nỗ lực giúp các hội đoàn mở rộng mạng lưới kết nối, luôn phấn đấu để cơ quan đại diện thực sự trở thành một ngôi nhà Việt Nam nơi bà con cộng đồng có thể tìm về mỗi khi cần đến.

Các ý kiến của kiều bào bày tỏ nguyện vọng được đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước từ thực tiễn cộng đồng; phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, đặc biệt là trí thức, chuyên gia và doanh nhân; tạo điều kiện kết nối tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế với các dự án phát triển cụ thể ở trong nước; quan tâm hơn nữa đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và bồi dưỡng tình yêu thương quê hương cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Phương Linh