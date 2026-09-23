Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngày 23/9, mưa lớn tiếp tục tập trung tại nhiều khu vực Trung bộ, Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ; riêng từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi mưa trên 250mm. Bắc bộ có mưa dông vài nơi, Tây Bắc bộ ngày nắng.