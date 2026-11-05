Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Vĩnh Long.

Hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào các tầng lớp nhân dân địa phương.

Bà con dân tộc Khmer tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức trên quy mô toàn quốc, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

Lãnh đạo ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long cho biết, toàn xã có hơn 700 hộ, với hơn 3.000 nhân khẩu, gồm đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 80 triệu đồng/người/năm. Điểm nổi bật của địa phương là sự giao thoa, hòa quyện các giá trị văn hóa truyền thống của ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa, thể hiện qua nghệ thuật Đờn ca tài tử, múa Chhay-dăm, đua ghe Ngo và các lễ hội truyền thống. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ấp Đa Lộc, xã Châu Thành ngày càng được quan tâm chăm lo và phát huy. Toàn ấp có 653 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 92%; các thiết chế văn hóa, thể thao được khai thác hiệu quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên.