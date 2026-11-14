Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu với nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng (ngoài cùng bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tặng quà cho nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu tham dự tại Ngày hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa tại Ngày hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa tại Ngày hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)