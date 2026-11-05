Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Vĩnh Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các cá nhân tiêu biểu tại xã Châu Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho đại diện cá nhân tiêu biểu tại xã Châu Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu khởi công xây dựng trụ sở Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trụ sở Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian văn hóa đồng bào các dân tộc của tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian văn hóa đồng bào các dân tộc của tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (Bộ Công an). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)