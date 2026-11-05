Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Vĩnh Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Bá Thi.

Ngày 5/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa sâu sắc. Đây là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời cùng vun đắp những giá trị chung của văn hóa Việt Nam. Ngày hội còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự đa dạng văn hóa của Vĩnh Long cần được phát huy thành nguồn lực gắn kết, để người dân ở bất cứ địa bàn nào cũng cảm nhận rõ mình là một phần của quê hương và có trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương. Địa phương cần rà soát những loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để có giải pháp gìn giữ; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học tập, thực hành và kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa, cộng đồng trong giáo dục di sản.

Đặc biệt, văn hóa Khmer là một thành tố quan trọng tạo nên bản sắc Vĩnh Long. Tiếng nói, chữ viết, kiến trúc chùa, nhạc ngũ âm, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công cùng các lễ hội truyền thống cần được trân trọng, tiếp tục trao truyền và phát huy trong đời sống hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận đóng góp của người dân ấp Đa Lộc, các vị chức sắc, chức việc, chư tăng và người có uy tín trong gìn giữ di sản, truyền dạy chữ Khmer, chăm lo công việc chung và củng cố tình đoàn kết cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm gian hàng đặc sản tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Bá Thi.

Ấp Đa Lộc hiện có 709 hộ với 3.066 nhân khẩu, gồm đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống. Thời gian qua, địa phương chú trọng chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình khó khăn. Công tác giáo dục được quan tâm, 100% trẻ em trong độ tuổi được vận động đến trường; các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ học sinh khó khăn được triển khai kịp thời.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Sự giao thoa, hòa quyện giữa các giá trị văn hóa truyền thống của ba dân tộc góp phần gìn giữ bản sắc địa phương, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cũng được chú trọng.

Tại Ngày hội, đại diện người dân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Vĩnh Long đối với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer; đồng thời khẳng định niềm tin vào những chủ trương, chính sách sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Để Ngày hội tạo sức lan tỏa lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương sau hợp nhất. Văn hóa cần được xây dựng từ nếp sống, cách ứng xử hằng ngày trong mỗi gia đình, khu dân cư; gắn với việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, hỗ trợ gia đình khó khăn và bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, thư viện, sân chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng; đưa hoạt động văn hóa đến gần người dân hơn, tạo điều kiện để người trẻ sáng tạo và đóng góp những giá trị mới. Mặt trận, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo và người có uy tín cần tiếp tục phát huy vai trò trong khuyến học, hòa giải, hoạt động thiện nguyện, kết nối cộng đồng; chính quyền thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và tạo điều kiện để các lực lượng này đóng góp cho địa phương.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu. Tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn tại xã Châu Thành. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác dự lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình công tác, Trung tướng có nhiều đóng góp trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại Trà Vinh, khu vực Tây Nam Bộ và Nam Bộ; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2014.