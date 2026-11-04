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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Hà Nội

Chiều 4/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Báo VietnamPlus
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Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tại Đảng bộ Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tại Đảng bộ Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại diện đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 của Đảng bộ Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại diện đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 của Đảng bộ Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-trao-tang-huy-hieu-80-nam-75-nam-70-nam-tuoi-dang-tai-dang-bo-ha-noi-post1146144.vnp