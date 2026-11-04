Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Hà Nội

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tại Đảng bộ Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại diện đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 của Đảng bộ Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)