Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành Than

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng.” (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)