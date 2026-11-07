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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành Than

Tối 7/11, tại Quảng trường 12/11 (Quảng Ninh), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ-Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026).

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng.” (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng.” (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-cong-nhan-vung-mo-truyen-thong-nganh-than-post1146875.vnp