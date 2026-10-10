Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa, chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu xem các tư liệu, hiện vật truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem các hiện vật truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)